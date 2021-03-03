Более пяти тысяч кубометров снега вывезли с улиц Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Больше 5 тысяч кубометров снега вывезли с улиц, площадей и дворов Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После обильного снегопада, обрушившегося на город, к очистке улиц, площадей и дворов было привлечено около 50 единиц спецтехники, более 100 сотрудников коммунальных служб, которые работали в две смены. На помощь городу пришли местные компании, предоставившие свою технику для сбора и вывоза в три специально отведенных места снега. Всего было вывезено 5 042 кубометра снега. С 27 февраля, когда потеплело, в городе к работе приступили 18 вакуумов по откачке талых вод», - рассказали в пресс-службе акимата города Атырау.

В ведомстве сообщили, что откачка воды, в первую очередь из старой части города, по мере таяния снега будет продолжаться.