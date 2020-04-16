Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Костанайская область

Более пяти тысяч костанайцев получили помощь в размере 50 тысяч тенге

Автор:  
Акбота Кузекбай
16 Апреля 2020, 13:00
Более пяти тысяч костанайцев получили помощь в размере 50 тысяч тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Жители городов Костанай и Рудный из числа социально уязвимых категорий уже получили по 50 тысяч тенге из средств регионального фонда «Birgemiz Qostanai», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях оказания помощи социально уязвимым слоям населения на период чрезвычайного положения по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева был создан общественный фонд «Birgemiz», цель которого оказать материальное содействие нуждающимся. Мария Пасекан - одна из тех, кто получил помощь в размере 50 тысяч тенге.

«Я вынуждена одна воспитывать своих детей. Младший ребенок страдает тяжелой формой ДЦП. Услышала о созданном по инициативе Елбасы фонде. Решила подать заявку. Оказалась в списке партии «Nur Otan», таким образом получила 50 тысяч тенге. Данная мера - большая поддержка для нуждающихся в такой трудный период. Очень благодарна партии «Nur Otan» и Елбасы», - сказала Мария Пасекан.

Как отметил председатель ОФ «BirgemizQostanai» Сералы Ахметов, размер единовременной материальной помощи был определен в сумме 50 тысяч тенге.

«В нашей области помощь оказывалась только в двух городах - это Костанай и Рудный. Общее количество получивших помощь составляет 5681 человек. Списки, представленные акимами и органами социальной защиты, включают граждан из числа социально уязвимых групп с самым низким уровнем дохода. Это малообеспеченные многодетные семьи, инвалиды 1 группы, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, пенсионеры, получающие минимальную пенсию (входящие в список социально-уязвимых слоев населения), круглые сироты», - пояснил Сералы Ахметов.


Костанайская область   Социальная поддержка   Нур Отан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны