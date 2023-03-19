Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Более пяти тысяч казахстанцев проголосовали за рубежом

Автор:  
Серик Сабеков
19 Марта 2023, 19:40
Более пяти тысяч казахстанцев проголосовали за рубежом Фото: t.me/pressmfakz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко сообщил, что за рубежом завершили работу 11 участковых избирательных комиссий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан Республики Казахстан, находящихся за рубежом при загранучреждениях нашей страны в 62 иностранных государствах организованы 77 участковых избирательных комиссий с общим количеством избирателей 12 016 человек», - сказал Роман Василенко.

По его словам, по состоянию на 18:00 за рубежом завершили работу 11 участковых избирательных комиссий и в целом на всех участках проголосовало около 5 тысяч граждан Казахстана.

«Это 42%. Работу продолжает 66 участков. Голосование за рубежом завершится на избирательном участке в Сан-Франциско по нашему времени 20 марта в 9:00», - добавил Роман Василенко.

Сегодня в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. По состоянию на 16:00 19 марта бюллетени получили 53,11% от общего количества граждан, включенных в списки.


Мажилис   Выборы   Выборы в Мажилис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай