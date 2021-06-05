Более пяти тысяч детей в Павлодаре одновременно исполнили Гимн Казахстана

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре тысячи школьников одновременно исполнили Гимн Казахстана. В ходе патриотической акции «Флаг в моём окне» флаги, которые в детсадах и школах нарисовали дети, одновременно появились на окнах детских садов, школ, квартир и домов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Ко Дню государственных символов Республики Казахстан в организациях образования Павлодара первого-четвёртого июня проведены мероприятия, - рассказали в отделе образования Павлодара. – В рамках акции «Моя страна - мой гимн» более пяти тысяч учащихся первых-четвёртых классов пришкольных лагерей одновременно исполнили Гимн Казахстана. В рамках патриотической акции «Флаг в моём окне» нарисованные флаги детьми дошкольных учреждений, школьниками одновременно размещались на окнах детских садов, школ, квартир, домов».

В школах города прошёл конкурс видеороликов «Елімнің рәміздері - мақтанышым». В итоге в соцсетях появилось более тысячи видеороликов, открытки-поздравления «Ұраным - бірлік, рәміздерім - мақтанышым». Сегодня в онлайн-формате прошли общешкольные акции «Это наш Флаг!», «Это наш Гимн!», «Это наш Герб!» и виртуальная экскурсия «Рәміздерім - ұлттық мақтанышым!».

«В этот день более 13000 школьников первых-одиннадцатых классов летней школы приняли участие в круглом столе «Символы единства и мира», конкурсе знатоков «Туым - намыс, ұраным - бірлік, рәміздерім - мақтанышым», в конкурсе эссе «Смысл символов и атрибутов в жизни семьи, края, страны», конкурсе чтецов «Тәуелсіздік ел - Қазақстан», в подготовке выставки «Мемлекеттік рәміздер - елдігімнің айғағы, ұлтымның мақтанышы», - добавили в отделе образования.

Ребята стали участниками спортивного онлайн-марафона «Дети Казахстана выбирают спорт», конкурса-парада рисунков «Казахстан - наш общий дом». Воспитанники детско-подросткового клуба «Жигер» устроили флешмоб «Мен өз елімнің туын мақтан тұтамын» с флажками, дополнили в отделе образования Павлодара.