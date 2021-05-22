Более пяти тысяч дефектов выявили на дорогах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления административной полиции департамента полиции Жамбылской области на постоянной основе проводят проверки по содержанию улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильных дорог региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, департамент полиции Жамбылской области в целях обеспечения безопасности дорожного движения и стабилизации аварийности с начала года провел 752 обследования автомобильных дорог области. Выявлено более пяти тысяч дефектов. На исполнение в местные исполнительные органы направлено 752 предписания, к административной ответственности привлечено 87 должностных лиц подрядных организаций, осуществляющих ремонт и содержание дорог.

«В результате проведенных обследований на автодорогах области установлено 378 дорожных знаков, нанесено более 1 600 километров дорожной разметки. Осуществлено более 10 000 квадратных метров ямочного ремонта, заменено 26 дорожных буферов. Установлено 896 сигнальных столбиков и 3 530 катафотов (отражателей). Восстановлено более 4 366 погонных метров криволинейного бруса», - рассказал начальник управления административной полиции департамента полиции Жамбылской области Мамбет Смаилов.

В рамках реализации «Дорожной карты» по повышению безопасности дорожного движения совместно с акиматом области и Жамбылским областным филиалом АО НК «КазАвтоЖол» в 2021 году на четырех областных дорогах запланировано проведение среднего ремонта, установка 497 дорожных знаков и 160 сигнальных столбиков, более 65 тысяч квадратных метров ямочного ремонта.

Для улучшения дорожной инфраструктуры и более безопасного проезда по автодорогам Жамбылской области осуществляется реконструкция 209 километров автомобильной дороги международного значения Алматы -Нур-Султан и 266 километров автодороги республиканского значения Мерке – Шу - Бурыбайтал.

Кроме этого, в целях исключения выхода на проезжую часть животных, на двух участках автодороги Западная Европа - Западный Китай установлено устройство «Электропастух» по три километра на каждом направлении.

В областном центре продолжается работа по установке на основных перекрестках Тараза программных обеспечений «Умный светофор». Такие системы на сегодняшний день функционируют на 14 основных перекрестках областного центра. Система работает в автоматическом режиме и изменяет циклы регулирования светофорного объекта в зависимости от загруженности направлений, отметили в ведомстве.

Напомним, о том, что должностных лиц за дефекты и недостатки дорожной инфраструктуры привлекут к ответственности, на своей странице в Facebook сообщил начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов.

«Несмотря на то, что основными виновниками дорожных аварий зачастую являются сами водители, для снижения уровня аварийности на дорогах необходимо также улучшить качество дорожной сети», - написал глава жамбылского гарнизона, отметив, что благодаря принятым мерам, на автодорогах области было установлено более восьми тысяч дорожных знаков, устранены различные технические нарушения. «Если вы заметили дефект дорожного покрытия, отсутствие дорожных знаков, неработающие светофоры и другие нарушения, можете сообщить в полицию», - написал начальник департамента полиции Жамбылской области.











