Более пяти тысяч акмолинских первоклассников ревакцинировали против туберкулеза
В Акмолинской области подвели итоги проведения проб манту и ревакцинации БЦЖ.
С целью отбора детей для ревакцинации БЦЖ, пробу манту ставят в школе первоклассникам в возрасте шести лет, в первый месяц учебного года (сентябрь). На сегодня в школах проведение прививок приостанавили.
«На 30 сентября, охвату туберкулинодиагностикой подлежали около 12 тысяч учащихся первых классов. Из них обследовано – 10 ты. 429 (87,2 %), не обследовано 342 (2,9 %), медицинские отводы – 812 (6,8 %), количество отказов – 382 (3,2 %)», - отметил Серик Омарханов.
Охвату ревакцинацией против туберкулеза (БЦЖ) подлежали – 5 тыс. 745, из них привилсь – 5 тыс. 290 (92,1 %), не привито – 455 (7,9 %).
В том числе, отказались от прививок – 43 (9,5 %), медицинский отвод – 13 (2,9 %) и временный медицинский отвод – 399 (87,6 %).
«Вакцина создает иммунитет, повышает сопротивляемость организма с целью недопущения генерализованных форм туберкулеза, туберкулезного менингита и других тяжелых форм заболевания», - проинформировал С. Омарханов.