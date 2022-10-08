Более пяти тысяч акмолинских первоклассников ревакцинировали против туберкулеза

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области провели отбор детей для ревакцинации БЦЖ. Охвату ревакцинацией против туберкулеза подлежат около шести тысяч первоклассников, из них привились – 5 тыс. 290. Об этом на брифинге рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона Серик Омарханов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В Акмолинской области подвели итоги проведения проб манту и ревакцинации БЦЖ.

С целью отбора детей для ревакцинации БЦЖ, пробу манту ставят в школе первоклассникам в возрасте шести лет, в первый месяц учебного года (сентябрь). На сегодня в школах проведение прививок приостанавили.

«На 30 сентября, охвату туберкулинодиагностикой подлежали около 12 тысяч учащихся первых классов. Из них обследовано – 10 ты. 429 (87,2 %), не обследовано 342 (2,9 %), медицинские отводы – 812 (6,8 %), количество отказов – 382 (3,2 %)», - отметил Серик Омарханов.

Охвату ревакцинацией против туберкулеза (БЦЖ) подлежали – 5 тыс. 745, из них привилсь – 5 тыс. 290 (92,1 %), не привито – 455 (7,9 %).

В том числе, отказались от прививок – 43 (9,5 %), медицинский отвод – 13 (2,9 %) и временный медицинский отвод – 399 (87,6 %).

«Вакцина создает иммунитет, повышает сопротивляемость организма с целью недопущения генерализованных форм туберкулеза, туберкулезного менингита и других тяжелых форм заболевания», - проинформировал С. Омарханов.