Более пяти тонн незаконно добытой рыбы изъяли в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские изъяли более 5 тонн незаконно добытой рыбы в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Кокпектинского района поступила оперативная информация о том, что жители села Тассай занимаются незаконной добычей рыбы на берегу озера Зайсан.



Установлено, что на участке Каракас в 40 км от села Тассай, на берегу озера Зайсан был задержан 34-летний мужчина, у которого в ходе осмотра из автомобиля ВАЗ были изъяты рыболовные принадлежности и более 150 кг незаконно выловленной рыбы (щука, судак, лещ).

Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 335 части 1 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».

«С начала года сотрудниками природоохранной полиции совместно с государственными органами и службами выявлено 237 фактов нарушений природоохранного законодательства, где было изъято более 5 тонн рыбы, – отметили в полиции. На сегодня возбуждено уголовное производство по 7 фактам за незаконную добычу рыбы. Более 230 рыбаков привлечены к административной ответственности. Сумма общего ущерба составила свыше 14 миллионов тенге».

Напомним, что рыба, конфискованная у браконьеров, сдается в специальный пункт приема, а полученный доход перечисляется в казну государства.

