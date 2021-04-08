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    13:44, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Более пяти тонн незаконно добытой рыбы изъяли в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские изъяли более 5 тонн незаконно добытой рыбы в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В отдел полиции Кокпектинского района поступила оперативная информация о том, что жители села Тассай занимаются незаконной добычей рыбы на берегу озера Зайсан.

    Установлено, что на участке Каракас в 40 км от села Тассай, на берегу озера Зайсан был задержан 34-летний мужчина, у которого в ходе осмотра из автомобиля ВАЗ были изъяты рыболовные принадлежности и более 150 кг незаконно выловленной рыбы (щука, судак, лещ).

    Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 335 части 1 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».

    «С начала года сотрудниками природоохранной полиции совместно с государственными органами и службами выявлено 237 фактов нарушений природоохранного законодательства, где было изъято более 5 тонн рыбы, – отметили в полиции. На сегодня возбуждено уголовное производство по 7 фактам за незаконную добычу рыбы. Более 230 рыбаков привлечены к административной ответственности. Сумма общего ущерба составила свыше 14 миллионов тенге».


    Напомним, что рыба, конфискованная у браконьеров, сдается в специальный пункт приема, а полученный доход перечисляется в казну государства.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Экология
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