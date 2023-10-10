Более пяти тысяч молодых людей трудоустроились через Карьерный центр в Астане

Через Центр карьерного развития Астаны трудоустроились 5,5 тысячи молодых людей. Об этом сообщил директор КГУ «Центр трудовой мобильности» столичного акимата Олжас Омар на брифинге Службы коммуникаций города Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, за 9 месяцев текущего года в Центр карьерного развития обратились около 17 тысяч молодых людей.

- Мерами занятости охвачено более 10 тысяч, из них 5,5 тысячи трудоустроены. На субсидируемые рабочие места направлены 2 300 молодых людей – 873 человека на молодежную практику, 282 человека на первое рабочее место, 132 человека направлены на социальные рабочие места и 1000 на общественные работы. Также, в рамках мероприятий, направленных на повышение предпринимательской активности, 21 молодому человеку предоставлены гранты на реализацию новых бизнес-идей, в размере 1 миллиона 300 тысяч тенге. На профессиональное обучение направлены 55 молодых людей, прошли онлайн-обучение через электронную биржу труда 297 человек. Основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» обучились 4,5 тысячи молодых людей, – сказал О.Омар.

Также директор Центра сообщил, что доля молодежи из категории NEET – граждан, которые не учатся и не работают - по итогам ІІ квартала 2023 года составляет 6,1% или 25 тысячи человек. Для их социализации организуется проект «Жас жигер».

В целом уровень молодежной безработицы в Астане снижается, считает руководитель столичного Управления по вопросам молодежной политики Кайрат Камбаров, также выступивший на брифинге .

- По данным Департамента статистики Астаны, в городе проживают 440 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Численность рабочей силы составила 298 тысяч человек, из них занятые 286 тысяч человек, безработные 12 тысяч человек. Уровень молодежной безработицы снизился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сейчас составляет 4,0%. Трудоустройство молодежи – очень актуальная тема. В этом направлении акиматом реализуются несколько программ, такие, как «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Контракт поколении» и другие, – сказал К. Камбаров.

По его словам, Управлением по вопросам молодежной политики каждый квартал проводятся ярмарки вакансий. Ранее ярмарки были проведены во Дворце «Жастар», ЕНУ им. Л.Н.Гумилева и в университете Есиль. Следующая ярмарка состоится 24 октября.

Также руководитель Управления сообщил, что в летний период были трудоустроены 4 200 молодых людей в рамках проекта «Жасыл ел». Из них дети из многодетных семей – 2648, дети из неполных семей – 387, дети-сироты – 69, состоящие на учете в учебном заведении – 11, одиноких инвалидов в семье – 34.