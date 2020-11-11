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Более пяти с половиной тысяч медработников находятся в резерве в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Около 5500 медицинских кадров находятся в резерве на случай «новой волны». Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказала директор высшего медицинского колледжа Алматы Светлана Султангазиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Но на сегодняшний день, в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, многопрофильные клиники вернулись в обычный режим работы. В инфекционных клиниках с коронавирусной инфекций находится чуть более 100 пациентов. Работают в штатном режиме около 400 врачей, медицинских сестер и младшего медицинского персонала», - рассказала директор высшего медицинского колледжа Алматы Светлана Султангазиева.
Около 5500 медицинских кадров находятся в резерве на случай «новой волны». Сформирован резерв из числа преподавателей, резидентов и врачей-интернов медицинских вузов, их около 450.
По словам спикера, в период пандемии наблюдался дефицит врачей эпидемиологов, реаниматологов, пульмонологов, инфекционистов, а также среднего медицинского персонала.
«В 2021 году завершат учебу более 4100 студентов колледжей, которые также пополнят ряды в практическом здравоохранении города Алматы и регионов. В этом году приоритетным для обучения явились темы по диагностике и лечению коронавируса, подготовке медицинского персонала для работы в новых инфекционных клиниках. На эту тему проведено более 40 циклов повышения квалификации с привлечением отечественных и зарубежных и специалистов из Израиля, Германии, России, Англии и Кореи», - отметила она.
По тематике коронавирусной инфекции обучено более 3 тысяч сотрудников практического здравоохранения. На других циклах обучено около 4,5 тысяч специалистов.
Всего в Алматы функционируют 74 организации, подведомственные управлению общественного здоровья, 20 республиканских организаций и 93 организации частной формы собственности. В этих организациях работают более 38 тысяч сотрудников.
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