Более пяти млрд тенге выделено на ремонт автодорог Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В 2020 году на ремонт дорог Актобе будет выделено более пяти млрд тенге. Об этом рассказал сегодня в ходе объезда дорог аким города Мавр Абдуллин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Актобе Мавр Абдуллин рассказал акиму области Ондасыну Уразалину и представителям СМИ о планируемых мероприятиях в рамках развития городской дорожной сети.

«Дорожные проблемы в Актобе появились не за один день. На ухудшение состояния дорог повлияли несколько причин: в прошлом году на эти цели средства не были предусмотрены, к тому же сказалось халатное отношение подрядных организаций к своим обязанностям», - сказал аким области.

В 2020 году на ремонт городских дорог из областного, городского, республиканского бюджетов выделено 5,3 млрд тенге. Общая протяженность автомобильных дорог города Актобе составляет 651 километр.

В числе проектов, которые планируется реализовать в текущем году –реконструкция мостового перехода в районе «Сельмаш», дорог в жилых массивах Заречный-3, 4, Нур Актобе, Нур Актобе 1, 1 «А», проспекта Санкибай батыра, мкр Батыс 2, улицы М.Арынова.

Капитальный ремонт будет проведен на улицах Байганина, Кулымбетова, Монке би, Нариманова, М. Маметовой, М. Утемисова, Бейбитшилик, средний ремонт дорог между улицами Бокенбай батыра и Маметовой.

Кроме запланированных мероприятий подготовлена проектно-сметная документация по ремонту автомобильных дорог на сумму 11,8 млрд тенге. В случае полной реализации 40 проектов в ближайшие годы показатель автомобильных дорог с качественным асфальтовым покрытием, достигнет 80%.

Подрядные организации приступят к работам уже с потеплением погоды.

По просьбе жителей, подрядные организации ТОО «Ерхат жолдары», «Автолайн», «Барлык Курылыс» проводят ямочный ремонт на пр-те Абилкайыр-хана, по ул. Бокенбай батыра, А. Молдагуловой, Некрасова, в 11 микрорайоне за счет собственных средств.

«Я понимаю беспокойство актюбинцев, особенно водителей. Тем не менее, мы должны понимать, что существующие проблемы эмоциями и возмущением не решить. К делу подключились люди, неравнодушные к актуальным проблемам города. Уверен, что нам удастся повысить качество дорог», - подчеркнул аким области Ондасын Уразалин, поручив акиму города Мавру Абдуллину усилить требования к подрядным компаниям, участвующим в конкурсе государственных закупок.