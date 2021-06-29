Более пяти млрд тенге нужно для обеспечения школ спецохраной - Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о работе по привлечению специализированной охраны в школы страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством ведется работа для того, чтобы организации образования привлекали специализированную охрану. Специализированная служба охраны введена в 38% городских школ. Местными исполнительными органами выделена сумма в размере 828 млн тенге, но потребность составляет 5,7 млрд тенге», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

По его словам, не выделены средства в восьми регионах - Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях и в городе Шымкенте.

Ранее министр призвал установить «тревожные кнопки» в каждом объекте образования.

«Анализ событий в городе Казани показал необходимость введения в казахстанских школах четкого алгоритма действий на реагирование в чрезвычайных ситуациях, подготовки педагогов и учащихся, дальнейшего материально-технического оснащения организаций образования. Как мы знаем, в международной практике есть такие инструменты, как «тревожная кнопка», такие кнопки должны быть в каждом объекте образования», - заявил А. Аймагамбетов.