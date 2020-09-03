Более пяти миллионов казахстанцев систематически занимаются спортом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане систематически физической культурой и спортом занимаются более 5 миллионов человек. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов в ходе онлайн-брифинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в республике систематически физической культурой и спортом занимаются более 5 млн человек, что составляет 30,6 % от населения страны», - сказал Нургиса Дауешов.

Вице-министр добавил, что согласно комплексному плану ожидается довести охват занимающихся физической культурой и спортом к 2025 году до более, чем 7,5 млн человек или до 45% от населения страны.

«Сегодня в стране имеются условия для формирования здорового поколения, созданы условия для детей и подростков. К примеру, в 2019 году открыто 11 новых детско-юношеских спортивных школ. По стране действуют 477 детско-юношеских спортивных школ, где занимаются свыше 350 тысяч детей и подростков. Секции в данных спортивных школах функционируют на бесплатной основе», - пояснил Нургиса Дауешов.