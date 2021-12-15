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Более полутора тысяч женщин и детей привились Pfizer в Атырауской области
15 Декабря 2021 23:00
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Более 1,5 тысячи беременных и кормящих женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время всего вакциной Pfizer от коронавирусной инфекции привито 1542 человека. Обезопасить себя и своего будущего ребёнка от COVID-19 решили 80 беременных женщин, также вакцинировались 813 кормящих матерей и 649 подростков в возрасте от 12 до 18 лет.
Напомним, что оставить заявку на получение вакцины Pfizer можно в поликлинике по месту прикрепления.
Как ранее сообщалось , на Тенгизе за девять дней не выявили ни одного заболевшего COVID-19.
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