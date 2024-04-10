Более полутора тысяч военнослужащих помогают справиться с паводками в РК

За прошедшие сутки в противопаводковых мероприятиях в регионах было задействовано свыше 1 500 военнослужащих, 104 единицы военной техники, 3 вертолета армейской авиации. Об этом сообщил официальный представитель МО РК Руслан Жангулин, передает корреспондент агентства Kazinform.

Так, бойцы бригады территориальной обороны Северо-Казахстанской области в районе поселка Заречный близ города Петропавловск заготовили 1 050 мешков с песком для укрепления дамбы реки Есиль. Совместно с сотрудниками департаментов по чрезвычайным ситуациям и полиции они также участвовали в эвакуации жителей Заречного. В поселке Бесколь Северо-Казахстанской области военнослужащие войсковой части 68665, прибывшие из Астаны, заготовили 8000 мешков с песком для укрепления периметров поселка.

— Еще одна группа совместно со специалистами АО «Национальная компания „КазАвтоЖол“ продолжает работы по укреплению объездной дороги вблизи Петропавловска. Две другие группы занимались укладкой мешков с песком по периметру сел Тепличное, Прибрежное, а также вдоль объездной дороги. Сто военнослужащих приступили к работам по усилению дамбы вблизи района Заречное, — сказал Руслан Жангулин на брифинге в СЦК.

В городе Кульсары Атырауской области 187 военнослужащих бригады теробороны Мангистауской области посменно заняты восстановлением дамбы и укладкой мешков с песком по периметру города. Аналогичные работы выполняет личный состав других войсковых частей РгК «Запад».

— Для ликвидации ледяных заторов и уменьшения нагрузки на гидросооружения военные инженеры продолжают подрывные работы на реке Жем в 30 км от города Кульсары. Всего проведено 8 подрывов, — добавил спикер.

Военными инженерами Конаевского гарнизона по паромной переправе на реке Ойыл в Актюбинской области эвакуировано 235 жителей, перевезено около 29 тонн груза. Всего с помощью паромной переправы эвакуировано 817 граждан, перевезено более 50 тонн гуманитарной помощи, имущества и груза. Отметим, в мероприятиях по охране имущества жителей населенного пункта Келешек Актюбинской области, покинувших свои дома, участвовали военнослужащие войсковой части 30238 РгК «Запад».

Между тем бригада теробороны Западно-Казахстанской области задействована в районе Зачаганск города Уральска.

— В 6 микрорайоне они привлекались для разгрузки гуманитарного груза, прибывшего из Кыргызстана. На основании распоряжения руководителя оперативного штаба Атырауской области, 300 морских пехотинцев направлено в Махамбетский район из Актауского гарнизона для предотвращения прогнозируемого затопления населенных пунктов, — сообщил Руслан Жангулин.

С помощью дизельных и бензиновых генераторов воинских частей Акмолинского гарнизона обеспечены электроэнергией жители поселков Далабай, Тассуат, Тасоткель Жаркаинского района и поселка Заречное Есильского района Акмолинской области (около 160 домов, административных зданий, школ, детсадов, медпункт, хлебопекарня и телевышка).

Всего в период с 27 марта по 9 апреля в мероприятиях были задействованы свыше 3 тысяч военнослужащих, 173 единицы автомобильной техники, 14 вертолетов, 4 военно-транспортных самолета. Личным составом Вооруженных сил эвакуировано 2 359 человек, в том числе 745 детей. Перевезено более 115 тонн груза.