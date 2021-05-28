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    15:47, 28 Май 2021 | GMT +6

    Более полутора лет не получали зарплату работники одного из костанайских предприятий

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Работникам одного из ТОО в Костанайской области работодатель задолжал крупную сумму денег, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную палату частных судебных исполнителей.

    Взыскать свои деньги, а это 20 миллионов тенге невыплаченной заработной платы, работники смогли только обратившись к частному судебному исполнителю.

    «Взыскателями проходили 4 работника одного из ТОО региона. Жалования за свой труд они не получали с сентября 2019 года. За дело взялся судебный исполнитель Иван Цымбал, который приложив все усилия, предпринял все действенные меры, предусмотренные Законом РК «Об исполнительном производстве и статуса судебных исполнителей», - сообщили в региональной палате.

    Отмечено также, что стоял вопрос о реализации имущество должника, однако, должник и взыскатели все же пришли к мирному урегулированию спора на стадии исполнительного производства.


    Теги:
    Костанайская область Борьба с преступностью Права человека Общество Правоохранительные органы
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