Более полутора лет не получали зарплату работники одного из костанайских предприятий

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Работникам одного из ТОО в Костанайской области работодатель задолжал крупную сумму денег, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную палату частных судебных исполнителей.

Взыскать свои деньги, а это 20 миллионов тенге невыплаченной заработной платы, работники смогли только обратившись к частному судебному исполнителю.

«Взыскателями проходили 4 работника одного из ТОО региона. Жалования за свой труд они не получали с сентября 2019 года. За дело взялся судебный исполнитель Иван Цымбал, который приложив все усилия, предпринял все действенные меры, предусмотренные Законом РК «Об исполнительном производстве и статуса судебных исполнителей», - сообщили в региональной палате.

Отмечено также, что стоял вопрос о реализации имущество должника, однако, должник и взыскатели все же пришли к мирному урегулированию спора на стадии исполнительного производства.