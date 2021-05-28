15:47, 28 Май 2021 | GMT +6
Более полутора лет не получали зарплату работники одного из костанайских предприятий
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Работникам одного из ТОО в Костанайской области работодатель задолжал крупную сумму денег, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную палату частных судебных исполнителей.
Взыскать свои деньги, а это 20 миллионов тенге невыплаченной заработной платы, работники смогли только обратившись к частному судебному исполнителю.
«Взыскателями проходили 4 работника одного из ТОО региона. Жалования за свой труд они не получали с сентября 2019 года. За дело взялся судебный исполнитель Иван Цымбал, который приложив все усилия, предпринял все действенные меры, предусмотренные Законом РК «Об исполнительном производстве и статуса судебных исполнителей», - сообщили в региональной палате.
Отмечено также, что стоял вопрос о реализации имущество должника, однако, должник и взыскатели все же пришли к мирному урегулированию спора на стадии исполнительного производства.