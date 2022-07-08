8 Июля 2022 14:37

Более полутонны марихуаны изъяли у жителя Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 500 кг марихуаны изъяли у жителя Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

7 июля в ходе проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2022» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием беспилотного летательного аппарата на территории Шуского района в момент сбора дикорастущей конопли задержан 41-летний местный житель.

В ходе осмотра близлежащей от места задержания территории, сотрудниками полиции с помощью служебной собаки по кличке Уля изъята скошенная задержанным дикорастущая конопля, которая по заключению экспертизы является невысушенной марихуаной общим весом 517 кг.

Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС города Шу.

По данному факту начато досудебное расследование по части четвертой статьи 296 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

«В случае доказательства вины в сборе наркотических средств в целях сбыта, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Аскар Джумабеков.

Фото: polisia.kz