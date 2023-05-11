Более полусотни соколов выпущены в дикую природу в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На территории Карагандинской области в естественную среду обитания выпустили 52 соколов. Из них 23 особи сокола-сапсана, 29 особей сокола-балобана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выпуск производился сотрудниками РГКП «ПО Охотзоопром», Карагандинской областной территориальной инспекций лесного хозяйства и животного мира, «Института зоологии» и Международного фонда охраны дрофы-красотки.

Все птицы активные. Они предварительно были подготовлены к выпуску, помечены кольцами и адаптированы к дикой природе.

Хищные птицы выведены в питомниках Объединенных Арабских Эмиратов.

В Казахстане программа выпуска соколов в природную среду реализуется с 2009 года. На сегодняшний день в места обитания выпущены 782 особи птиц.