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    17:12, 11 Май 2023 | GMT +6

    Более полусотни соколов выпущены в дикую природу в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На территории Карагандинской области в естественную среду обитания выпустили 52 соколов. Из них 23 особи сокола-сапсана, 29 особей сокола-балобана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выпуск производился сотрудниками РГКП «ПО Охотзоопром», Карагандинской областной территориальной инспекций лесного хозяйства и животного мира, «Института зоологии» и Международного фонда охраны дрофы-красотки.
    Все птицы активные. Они предварительно были подготовлены к выпуску, помечены кольцами и адаптированы к дикой природе.

    Хищные птицы выведены в питомниках Объединенных Арабских Эмиратов.

    В Казахстане программа выпуска соколов в природную среду реализуется с 2009 года. На сегодняшний день в места обитания выпущены 782 особи птиц.
    Теги:
    Природа Карагандинская область Животные Минэкологии
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