Более полусотни нарушений ПДД за два месяца: двух водителей задержали в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения двум жителям Костанайской области составила почти миллион тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Какие нарушения выявлены в ходе операции «Страховой полис», проведенной с 18 по 22 октября, рассказали полицейские административной полиции региона.

Так, за время проведения ОПМ возбуждено 137 административных производств на сумму почти в два миллиона тенге. За три дня исполнено 73 постановления на сумму более миллиона тенге. Водворено на специализированную стоянку 57 транспортных средств, изъят 21 государственный номер. Также за этот период договор обязательного страхового полиса ГПО заключили 137 водителей.

В ходе ОПМ стражи порядка также устанавливали водителей транспортных средств с регистрационными номерными знаками иностранных государств.

«За это время полицейские задержали 28 водителей транспортных средств с российским учетом. Им выдано 117 предписаний о необходимости уплаты штрафа на сумму 2 млн 545 тысяч тенге, - прокомментировали в ведомстве. — Также сотрудниками УП Рудного задержана автомашина марки «ВАЗ 21099» под управлением 22-летнего рудничанина. Автоматическими средствами фиксации зафиксировано 20 нарушений ПДД на сумму 478 тысяч тенге. На водителя составлен административный протокол за управление без страхового полиса. Автомашина водворена на специализированную стоянку.

Водитель автомашины «Ауди А6» с российским учетом 32 раза нарушил ПДД на сумму 554 тысячи тенге. Правонарушителю вручены уведомления о необходимости уплаты административных штрафов».

Кроме того, полицейские Костаная задержали двух водителей, которые управляли транспортными средствами с поддельными документами. По фактам проводятся расследования.