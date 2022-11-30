Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Более полусотни IT классов открыли в Жамбылской области

30 Ноября 2022, 08:32
Более полусотни IT классов открыли в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Информационным технологиям обучают юных жамбылцев в новых IT классах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления образования акимата Жамбылской области, все 445 жамбылских школ подключены к высокоскоростному интернету, оснащены внутренней беспроводной сетью Wi-Fi. В учебном процессе учащиеся области используют свыше 49 тыс. компьютеров. Учителя работают с системой «Күнделік».

Для повышения интереса юных жамбылцев к современным технологиям в области открыли 54 IT класса. Помимо этого, 276 школ региона оснастили кабинетами робототехники.

Безопасность детей находится в центре внимания, отмечают в облакимате. Во всех школах и дошкольных организациях региона установлены камеры видеонаблюдения.

«Сегодня цифровизация стала трендом мирового масштаба, - сообщают в управлении образования акимата Жамбылской области. - Множество стран стремится развить свои цифровые технологии. Наше государство прилагает все усилия для того, чтобы подрастающее поколение развивалось в этом направлении».


Теги:
Новости по теме
Получить проактивные услуги казахстанцы смогут через push-уведомления в приложениях БВУ
Наталья Жумадильдаева назначена директором департамента дошкольного образования Минпросвещения РК
Среднемесячная заработная плата работников ТОО «Казфосфат» в Жамбылской области - 255,9 тыс. тенге
Читайте также
Учащихся перевели на дистанционку из-за морозов в нескольких регионах Казахстана
В круглосуточном режиме работают коммунальные службы в Таразе
Из-за гололеда 15 ДТП за сутки произошло в Жамбылской области
Получить проактивные услуги казахстанцы смогут через push-уведомления в приложениях БВУ
Наталья Жумадильдаева назначена директором департамента дошкольного образования Минпросвещения РК
Штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах Казахстана
Свыше 40 раз превысил скоростной режим жамбылский водитель
До 7 лет тюрьмы грозит таразцу за хранение наркотиков в особо крупном размере
Новости партнеров
Популярное
1 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
2 Президенты Казахстана и России обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза»
3 Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже
4 Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон провели переговоры
5 Два котла вышли из строя за двое суток на ТЭЦ Жезказгана

Лента новостей