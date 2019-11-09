-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:26
-
-
-
-
-
-
вчера 17:41
-
-
-
-
вчера 17:22
-
-
-
-
-
вчера 16:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:16
-
-
-
-
вчера 14:48
-
-
-
вчера 14:25
-
Более полумиллиона тенге похитил интернет-мошенник из Тараза
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Рост числа фактов мошенничества в сети Интернет констатируют жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.
«За десять месяцев этого года департаментом полиции Жамбылской области зарегистрировано более семидесяти фактов мошенничества с использованием всемирной паутины, - отметили в правоохранительном ведомстве. – При этом более сорока преступлений раскрыто, виновные установлены».
Для предупреждения и пресечения фактов интернет-мошенничества жамбылские полицейские разработали операцию «Анти Fraut». Только с начала ноября этого года установлены граждане, которые похитили средства сразу нескольких человек.
Так, 28-летний житель Тараза занимался оформлением онлайн-кредитов с использованием личных документов других граждан. Его личный счет при этом пополнился суммой в размере более полумиллиона тенге. Подозреваемый полностью признал вину, он водворен в изолятор временного содержания города Тараза. Ведется досудебное расследование по статье 190 часть 2 пункт 4 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (мошенничество).
«По мере развития информационных технологий и цифровизации всех сфер нашей жизни увеличивается и количество фактов интернет-мошенничества, - говорит руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова. - Преступники также не стоят на месте, придумывая все более и более изощренные способы обмана доверчивых граждан. Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, необходимо соблюдать простые правила. Ни в коем случае не следует отправлять продавцу товара предоплату, а при получении товара проверить его качество и снять на видео. Никому не говорить и не отправлять реквизиты банковской платежной карточки, кодовые слова и CVV-коды. Не доверять информации от неизвестных лиц о том, что вы стали победителем лотереи от известной торговой сети, а для получения выигрыша вам необходимо перечислить определенную сумму на киви-кошелек. В одночасье можно лишиться своих денег, так как реальные рекламные акции с розыгрышем лотереи проводятся бесплатно. Будьте бдительны! Не поддавайтесь на уловки интернет-мошенников».
- 700 граффити с рекламой наркотиков уничтожили в Таразе
- Грамотность наружной визуальной рекламы проверили в Таразе
- Специальную стипендию хотят учредить для студентов-активистов Тараза
- В Таразе найден пропавший 10-летний мальчик
- Более 65% жамбылских госслужащих показали высокий уровень владения государственным языком
- Как работают советы биев в Жамбылской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана