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    13:13, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Более полумиллиона тенге будут получать врачи в 2023 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о предпринимаемых мерах по увеличению кадров в сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ключевое значение для оказания качественной медицинской помощи населению имеют кадровые ресурсы здравоохранения. В настоящее время количество врачей в стране составляет 76 тыс. штатных единиц, из них 32 тыс. профильные специалисты. По итогам 2020 года обеспеченность врачебными кадрами в республике составило 40,5 на 10 тыс. населения», - сообщил Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

    Наряду с этим, в 2020 году медицинскими вузами подготовлено 2 171 выпускников.

    «Следует отметить, что молодые специалисты прибывшим на работу в сельскую местность обеспечиваются мерами социальной поддержки. Так, по итогам 2020 года подъемные пособия выданы 836 специалистам, жильем обеспечены 235, иные меры социальной поддержки оказаны 73 врачам», - отметил министр.

    Для укомплектования медицинских организаций квалифицированными кадровыми ресурсами, по его словам, предусмотрены следующие меры:

    - увеличение количества грантов на подготовку медицинских работников;

    - внедрение системы страхования профессиональной ответственности врачей;

    - поэтапное повышение заработной платы медицинских работников, к 2023 году до уровня более чем в два с половиной раза выше средней заработной платы в экономике.

    «С 1 января 2021 года 247 тыс. медицинским работникам увеличена зарплата, врачам на 30%, средним медицинским работникам на 20%. Таким образом, в 2023 году средняя заработная плата врачей составит порядка 561 тыс. тенге, средних медицинских работников – 210 тыс. тенге», - заключил глава Минздрава.


    Теги:
    Здравоохранение Минздрав РК
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