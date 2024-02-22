Более полумиллиона новых ученических мест введут в Казахстане 2024 году

Министерством просвещения РК ведется системная работа по решению вопросов аварийных, трехсменных школ. В текущем году планируется строительство 302 школ на более 500 тысяч новых ученических мест, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации Минпросвещения, ввод новых ученических мест будет осуществлен за счет различных источников финансирования.

- По нацпроекту «Комфортная школа» 217 школ, за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования 25 проектов, а также местного бюджета и за счет привлечения частных инвестиций 60 школ, - проинформировал руководитель управления департамента развития инфраструктуры Жайык Махсутов.

Как отметили в министерстве, государство ежегодно выделяет средства на строительство и модернизацию школ. Только за последние четыре года введено в эксплуатацию 791 школ на 477 тысяч ученических мест.