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    14:14, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Более полумиллиона новых ученических мест введут в Казахстане 2024 году

    Более полумиллиона новых ученических мест введут в Казахстане 2024 году
    Фото: иллюстрация ИИ

    Министерством просвещения РК ведется системная работа по решению вопросов аварийных, трехсменных школ. В текущем году планируется строительство 302 школ на более 500 тысяч новых ученических мест, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По информации Минпросвещения, ввод новых ученических мест будет осуществлен за счет различных источников финансирования.

    - По нацпроекту «Комфортная школа» 217 школ, за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования 25 проектов, а также местного бюджета и за счет привлечения частных инвестиций 60 школ, - проинформировал руководитель управления департамента развития инфраструктуры Жайык Махсутов.

    Как отметили в министерстве, государство ежегодно выделяет средства на строительство и модернизацию школ. Только за последние четыре года введено в эксплуатацию 791 школ на 477 тысяч ученических мест.

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Общество школа
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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