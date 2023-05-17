ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Более полумиллиона казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Государственного комитета статистики РУ, в январе – апреле 2023 года Узбекистан в туристических целях посетили 2019,4 тыс. иностранных граждан.

Тройку лидеров туристического потока составили соседние с Узбекистаном страны. На первом месте Таджикистан, откуда приехало 623,8 тыс. туристов. Казахстан занимает второе место со 558,8 тыс. туристами. Замыкает тройку лидеров Кыргызстан – 487,7 тыс. человек.

Поток гостей из РФ составил 207,7 тыс. человек. На дальнее зарубежье пришлось 141,4 тыс. туристов, в том числе из Турции прибыли – 29,7 тыс. гостей, Южной Кореи – 9,2 тыс., Индии – 8,3 тыс., Китая - 6,3 тыс. туристов.

Ранее сообщалось, что в прошлом году более 1,5 млн казахстанцев посетили соседнюю республику, составив почти треть всего туристического потока Узбекистана.