Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Более полумиллиона казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года

Автор:  
Мадибек Джанибеков
17 Мая 2023, 15:10
Более полумиллиона казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Более полумиллиона казахстанских туристов посетили Узбекистан с начала года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Государственного комитета статистики РУ, в январе – апреле 2023 года Узбекистан в туристических целях посетили 2019,4 тыс. иностранных граждан.

Тройку лидеров туристического потока составили соседние с Узбекистаном страны. На первом месте Таджикистан, откуда приехало 623,8 тыс. туристов. Казахстан занимает второе место со 558,8 тыс. туристами. Замыкает тройку лидеров Кыргызстан – 487,7 тыс. человек.

Поток гостей из РФ составил 207,7 тыс. человек. На дальнее зарубежье пришлось 141,4 тыс. туристов, в том числе из Турции прибыли – 29,7 тыс. гостей, Южной Кореи – 9,2 тыс., Индии – 8,3 тыс., Китая - 6,3 тыс. туристов.

Ранее сообщалось, что в прошлом году более 1,5 млн казахстанцев посетили соседнюю республику, составив почти треть всего туристического потока Узбекистана.


Туризм   Узбекистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
ЧМ-2023 по хоккею: где и когда покажут матч Канада - Казахстан
ЧМ-2023 по хоккею: где и когда покажут матч Канада - Казахстан
Сборная Казахстана проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира по хоккею
Сборная Казахстана проиграла команде Швейцарии на чемпионате мира по хоккею
20 водителей оштрафовали за дополнительные бензобаки в Жамбылской области
20 водителей оштрафовали за дополнительные бензобаки в Жамбылской области
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК