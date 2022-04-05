Более полумиллиона казахстанцев занимаются национальными видами спорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О развитии национальных видов спорта в Казахстане рассказал министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2021 года обязательным компонентом занятий физической культурой стали национальные виды спорта. Сейчас среди школьников широко известны такие спортивные игры, как «Қазақ күресі», «Тоғызқұмалақ» и «Асық ату», - сказал Даурен Абаев на заседании Правительства.

По его словам, в 2021 году национальным спортом стали заниматься 57 тысяч человек.

«Сейчас в стране насчитывается более 500 тысяч человек, занимающихся данными видами спорта», - подчеркнул министр.

Ранее Даурен Абаев рассказал о проведенном анализе потребностей в спортивной инфраструктуре. По системе общерегиональных стандартов площадь спортивного зала на 1 тысячу человек должна составлять 80 кв метров. Однако реальная ситуация в регионах не соответствует данному стандарту.

Потребность в спортивных залах в населенных пунктах составляет более 1,5 млн кв метров, в действующих – 935 тысяч кв метров. Следовательно, дефицит спортивных площадок составляет 39% или 574 тысячи кв метров. Среди регионов, где не хватает спортивных залов, можно назвать Туркестанскую и Алматинскую области, а также города Нур-Султан и Шымкент

Кроме того, глава Минкультуры заявил о неактуальности массового строительства крупных физкультурно-оздоровительных комплексов. Он объяснил, что некоторые из них построены в малоперспективных населенных пунктах, откуда идет отток жителей, из-за чего некоторые комплексы работают не в полную мощность.