20:50
2 Июня 2022 20:23
Более полумиллиона человек в мире заболели СOVID-19 за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 2 июня текущего года, в мире зафиксировано более 533 млн случаев заражения коронавирусом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
«На 2 июня 2022 года в мире зафиксировано 533 661 217 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 511 597 человек», - говорится в сообщении.
По данным МВК, общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 6 316 039 человек, сегодня зафиксировано 1382 случая смерти.
Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодняшний день в мире 504 644 739.
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