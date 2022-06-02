2 Июня 2022 20:23

Более полумиллиона человек в мире заболели СOVID-19 за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 2 июня текущего года, в мире зафиксировано более 533 млн случаев заражения коронавирусом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

«На 2 июня 2022 года в мире зафиксировано 533 661 217 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 511 597 человек», - говорится в сообщении.

По данным МВК, общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 6 316 039 человек, сегодня зафиксировано 1382 случая смерти.

Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодняшний день в мире 504 644 739.