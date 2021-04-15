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    12:23, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Более полумиллиона человек провакцинировались от COVID-19 в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию о количестве провакцинированных человек в РК в разрезе областей и городов на 15 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

    Согласно данным ведомства, в Казахстане всего первым компонентом провакцинировано 505 451 человека, из них получившие прививку вторым компонентом - 107 970 человек.

    Больше всего провакцинировано в городах Алматы (107 150) и Нур-Султан (43 457) , а также в Алматинской и Туркестанской областях - 59 088 и 39552 человека соответственно.

    Напомним, по поручению Главы государства с 1 февраля 2021 года в Республике Казахстан была начата вакцинация против коронавирусной инфекции.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Минздрав РК
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