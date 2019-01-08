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Более полумиллиона человек посетили «Байтерек» в 2018 году
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Монумент «Астана-Байтерек» является символом столицы Казахстана и главной достопримечательностью города, передает Управление культуры и спорта города Астаны.
Туристы и гости Астаны не упускают возможности увидеть красивый вид на левобережье с высоты и поэтому он является наиболее посещаемым объектом.
По официальным данным, в 2018 году экскурсию в «Байтерек» совершили 584 465 человек. Пик посещаемости пришелся на летние месяцы - наибольшее количество гостей было зафиксировано в июле - 106 902 человека. В августе «Байтерек» принял около 97 тыс. посетителей, а в июне - более 78 тыс. В то же время более 2000 человек посетили достопримечательность в составе 150 официальных делегаций.
Монумент «Байтерек» установлен в 2002 году. Высота сооружения составляет 100 метров, с шаром, венчающим конструкцию, - 105 метров. Диаметр шара 22 метра.
Стоит отметить, что рекордное количество посетителей пришлось на период проведения в Астане Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Тогда в течение полугода - с июня по декабрь 2017 года - монумент принял более 500 тыс. посетителей.
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