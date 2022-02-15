Более полумиллиарда тенге потратят на обеспечение автобусным сообщением сел СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области рассказали о субсидировании убыточных рейсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, механизм субсидирования убытков перевозчиков по социально значимым маршрутам внедрили для увеличения охвата сельских населенных пунктов автобусным сообщением.

В качестве примера привели стоимость проезда на некоторых социально значимых маршрутах до субсидирования и после. В частности, поездка из Петропавловска до райцентра Булаево составляла 970 тенге, после признания маршрута социально значимым – 640 тенге. До села Саумалколь Айыртауского района – 2 241, с субсидиями – 1 494 тенге, до села Кишкенеколь 3 060 тенге и 2 040 тенге, соответственно.

«Сейчас на конкурсной основе привлечено 108 перевозчиков на 129 маршрутах, что соответствует 79% охвата сельских населенных пунктов области. В 2022 году планируется обеспечить 100% охват сельского населения автобусными сообщениями. Для этих целей из областного бюджета выделено 575 млн тенге. Мера позволила сохранить маршруты, не повышать тарифы на проезд в общественном транспорте и обеспечить население регулярными и доступными автобусными сообщениями», - добавили в управлении.

Напомним, ранее аким области Кумар Аксакалов поручил обеспечить населенные пункты, где проживает более 100 человек, регулярными маршрутами.