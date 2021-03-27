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    15:47, 27 Март 2021 | GMT +6

    Более полсотни людей эвакуировали с заметённой трассы костанайские спасатели

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайские спасатели эвакуировали с заметенной трассы 55 человек, из них 8 детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, накануне вечером из-за метели было закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке республиканской трассы «Жезказган-Петропавловск».

    «В результате метели на этом отрезке пути, в пяти километрах от поселка Фурманово образовалась колонна из 37 автомашин, в их числе было 3 грузовых машины. Из снежного плена спасатели эвакуировали 55 человек, из них 8 детей.

    На высокопроходимой технике, преодолевая снежные переметы, утром 27 марта людей доставили в город Аркалык. В медицинской помощи они не нуждались», - сообщили в ДЧС.

    На заметенном участке дороги, по информации ведомства, работала снегоочистительная техника. После расчистки дороги колонна автомашин продолжила движение по намеченному маршруту.

    «Неблагоприятные погодные условия, сильный порывистый ветер и метель, застали врасплох десятки людей. Хотя ранее служба ЧС распространило информацию об ухудшении погоды.


    Спасатели настоятельно рекомендуют гражданам прислушиваться к штормовым предупреждениям и не выезжать в плохую погоду», - напомнили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что атмосферные фронтальные разделы, связанные с Южным и Атлантическими циклонами сохранят неустойчивый характер погоды на всей территории РК, пройдут осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке дождь, на юге в горных районах – сильный дождь.


    Теги:
    Дороги Погода МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Костанайская область Транспорт Видео Происшествия
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