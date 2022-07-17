17 Июля 2022 01:52

Более половины жителей Жамбылской области прошли вакцинацию

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Продолжается вакцинация населения Жамбылской области от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Жамбылской области в 23 организациях первичной медико-санитарной помощи имеется 45 прививочных пунктов, из них 16 расположены в городах, 29 – в районах.

По словам руководителя областного управления здравоохранения Асета Калиева, по области вакцинации подлежат 631 300 человек старше 18-ти лет.

«С 1 февраля 2021 года в область доставлено 375 340 доз отечественной вакцины QazCovid-in на 187 670 человек, 843 590 доз вакцины «Спутник V» на 421 795 человек, 60 000 доз Hayat-Vax на 30 000 человек. Кроме того, 34 000 доз CoronaVac на 17 000 человек, 303 000 доз вакцины «Синофарм VeroCell» на 151 500 человек, 10 000 доз « Спутник Лайт », 333 450 доз Pfizer.

«В целом по области 638 398 лиц (101,1%) получили первый компонент вакцины против коронавируса, 632 595 лиц (100,2%) - второй компонент. Ревакцинацию прошли 404 173 (83,1%) человека. Осложнений после прививок не зарегистрировано. На сегодня для вакцинации населения старше 18 лет не осталось доз первого компонента, имеется 5 810 доз второго компонента. Первый компонент вакцины Pfizer приняли 132 578 человек (95,2%), второй компонент - 128 695 человек (92,4%). Это 113 079 подростков, 4 351 беременная женщина и 15 148 кормящих», - пояснил спикер.

По информации облуправления здравоохранения, за прошедшие сутки зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции в трех районах и городе Таразе. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 27 071 больных COVID-19, на данный момент выздоровевших 26 486. Наибольшее число заболевших наблюдается в Таразе и в приграничном Кордайском районе. Инфекционные стационары в Жамбылской области заполнены на 56%, заполняемость реанимационных коек составляет 22%.