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Более половины жителей Евросоюза получили вакцину от COVID-19

Автор:  
Арнур Рахимбеков
10 Июня 2021, 22:41
Более половины жителей Евросоюза получили вакцину от COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня президент Европейской комиссии Урсула вон дер Ляйен сообщила о преодолении важного рубежа в кампании по вакцинации населения Евросоюза против COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы преодолели показатель в более половины взрослых жителей ЕС, которые получили, по крайней мере, одну дозу вакцины против COVID-19. И 100 млн жителей Европы уже полностью вакцинированы (получили две дозы)», - написала в социальных сетях У. Ляйен.

«Добиваемся значительного прогресса в достижении нашей цели: обеспечить достаточное количество доз для вакцинации 70% взрослых в ЕС к следующему месяцу», - отметила глава ЕС.

В среду Европарламент согласовал «ковид-сертификаты» ЕС. Данные документы будут подтверждать вакцинацию от коронавируса, негативный ПЦР-тест или наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19.

Основное предназначение цифрового сертификата вакцинации обеспечить жителям всех стран Евросоюза свободное передвижение внутри Союза в условиях пандемии.


Здравоохранение   Евросоюз   Бельгия   Коронавирус в мире   Вакцинация  
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