Более половины жамбылских избирателей проголосовали на выборах сельских акимов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области активно идет избирательный процесс в сельских округах региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О явке избирателей на 12.00 часов по Жамбыской области рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель областной избирательной комиссии Сергали Айдапкелов.

«Согласно данным, представленным районными избирательными комиссиями по Жамбылской области, избирательные бюллетени получили 56% от общего количества избирателей, это 104 391 житель», - сказал спикер.

Он отметил, что информация о явке избирателей на избирательные участки представлена на интернет-страницах Жамбылской областной избирательной комиссии и районных избирательных комиссий.

Выборы акимов сельских округов на территории Жамбылской области проходят в 41 сельском округе на 89 избирательных участках области. С начала избирательного процесса на выборы акимов сельских округов в Жамбылской области выдвинуто 122 кандидата. За выборами акимов сельских округов следят 194 наблюдателя из «Центра непартийного контроля».