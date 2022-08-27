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    Более половины территории Пакистана пострадало от наводнения

    27 Августа 2022 19:42

    ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ – Большая часть Пакистана столкнулась с последствиями разрушительных наводнений после сильного муссона, которые унесли жизни почти тысячи человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Associated Press.

    Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана в субботу опубликовало последние данные об ущербе от наводнений. На сегодняшний день 982 человека погибли в результате происшествий и несчастных случаев, связанных с дождем, а 1456 человек получили ранения.

    Накануне премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился в пятницу за международной помощью.

    «Продолжающийся период дождя вызвал опустошение по всей стране», — написал он в Twitter, поблагодарив ряд стран и организаций за поддержку.


    Обильные дожди вызвали сильные наводнения, которые оставили миллионы людей без крова и разрушили более полумиллиона домов по всей стране. Они повредили также около 2 млн акров посевов и привели к потере около 802 тыс. голов скота. Сегодня во многих районах Пакистана размыты дороги, часть населения осталась без еды и электричества. Наводнением разрушено около 3 тыс. километров дорог и 149 мостов.

    По данным правительства, от дождей и наводнений пострадало около 30 млн человек, или 15 процентов населения Пакистана в 116 из 160 районах Пакистана. По оценкам экспертов, экономический ущерб от беспрецедентных дождей и наводнений в текущем финансовом году оценивается более чем в 4 млрд долларов.


    «Ситуация ухудшается с каждым днем. Эти проливные наводнения серьезно ограничили транспорт и мобильность. Угроза COVID-19 и повреждение транспортных средств, инфраструктуры и средств связи делают наши работы по оказанию чрезвычайной помощи практически невозможными», — заявил Абрар уль Хак, председатель Пакистанского Красного Полумесяца.

    Организация опасается ухудшения обстановки, поскольку такие наводнения могут нести с собой риск развития болезней, передающихся через воду.

    Местные, правительственные и глобальные организации Пакистана начали оказывать помощь нуждающимся.

    К борьбе с последствиями стихии подключены вооруженные силы, военно-морской флот и военно-воздушные силы Пакистана, которые задействованы в оказании помощи гражданским операциям, эвакуации тысяч застрявших людей, доставке продовольствия и предметов первой необходимости пострадавшим от наводнения.


    Фото:AFP






    Автор:

    Арсен Утешев

    Происшествия Пакистан Мировые новости
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