Более половины объёма производства бумажной продукции приходится на Алматы и Алматинскую область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объём выпуска целлюлозно-бумажной продукции в Казахстане продолжает расти, индекс промышленного производства составил 103,3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Объём производства бумаги и бумажной продукции за январь–сентябрь 2019 года достиг 47,6 млрд тг, индекс промышленного производства к январю–сентябрю 2018-го составил 103,3% (годом ранее — 109,2%; объём — 42,4 млрд тг).

В целом за 2018 год объём производства бумаги и бумажной продукции составил 58,3 млрд тг, за 2017-й — 53,5 млрд тг.

Среди регионов РК наибольший объём приходится на Алматинскую область: 14,9 млрд тг, рост за год на 27,8%. Основными производителями бумажной продукции в регионе являются АО «Казахстан Кагазы» и ТОО «Кагазы Ресайклинг». На втором месте город Алматы: 12,7 млрд тг, рост за год на 4,8%. В мегаполисе работают такие компании, как ТОО «Карина Трейдинг», ТОО «Компания В» и ТОО «Almapack Co LTD». Максимальный годовой рост зафиксирован в Шымкенте, где расположены такие заводы, как ТОО «Акжол-2008 Лтд» и ТОО «Бумпром»: на 30%, до 5 млрд тг.

Наибольший объём производства бумаги и бумажной продукции традиционно приходится на коробки, ящики и сумки: за январь–сентябрь текущего года было произведено 68,3 тыс. тонн данной продукции, ИПП к соответствующему периоду прошлого года составил лишь 100,9%. Значительный рост объёма производства показал выпуск бумаги и картона: до 32,7 тыс. тонн, индекс промышленного производства составил сразу 188,7%. Существенный объём приходится также на производство туалетной бумаги: 24,5 тыс. тонн, ИПП — 115,4%. На полотенца для рук пришлось 4,3 тыс. тонн, на носовые платки и косметические салфетки — 3,7 тыс. тонн.