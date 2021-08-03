Более половины населения привиты первым компонентом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О темпах вакцинации рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается вакцинация населения против КВИ. На сегодняшний день использовано порядка 9,4 млн доз вакцины, из них 1-м компонентом привито 5 480 094человек, что составляет 55,4% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 3 941 941 человек, или 39,8% от подлежащего населения», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

По его словам, Министерством заключены контракты на дополнительную поставку 8 млн доз на 4 млн человек.

«Поставка идет согласно графика. В этой связи, в республике доступ населения к вакцинации обеспечен в достаточном количестве», - добавил министр.

Ранее А. Цой доложил о текущей эпидемиологической ситуации в Казахстане. По его словам, Республика Казахстан с 26 июля находится в красной зоне. За исключением Туркестанской области все регионы находятся в красной зоне. На 3 августа текущего года занятость инфекционных коек по республике составила 56%, реанимационных коек 44%.







