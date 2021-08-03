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    09:39, 03 Август 2021 | GMT +6

    Более половины населения привиты первым компонентом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О темпах вакцинации рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжается вакцинация населения против КВИ. На сегодняшний день использовано порядка 9,4 млн доз вакцины, из них 1-м компонентом привито 5 480 094человек, что составляет 55,4% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 3 941 941 человек, или 39,8% от подлежащего населения», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    По его словам, Министерством заключены контракты на дополнительную поставку 8 млн доз на 4 млн человек.

    «Поставка идет согласно графика. В этой связи, в республике доступ населения к вакцинации обеспечен в достаточном количестве», - добавил министр.

    Ранее А. Цой доложил о текущей эпидемиологической ситуации в Казахстане. По его словам, Республика Казахстан с 26 июля находится в красной зоне. За исключением Туркестанской области все регионы находятся в красной зоне. На 3 августа текущего года занятость инфекционных коек по республике составила 56%, реанимационных коек 44%.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алексей Цой Минздрав РК
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