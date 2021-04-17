Более половины личного состава костанайских полицейских получили вакцину от КВИ

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области продолжается вакцинация сотрудников полиции. Стражи порядка наряду с медработниками и педагогами находились в первых рядах в борьбе с пандемией. Уже более половины личного состава полиции Костаная в числа привитых, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают в пресс-службе департамента полиции, полицейские службу несли в усиленном варианте. Деятельность полиции не прекращалась ни на минуту. Поэтому вакцинация для полицейских, как отмечают в ведомстве, это исключение риска заражения, безопасность членов их семей.

Как рассказал руководитель медицинского отдела Департамента полиции Костанайской области Кайрат Нуртазенов, планируется вакцинировать 3302 сотрудника, это фактическое количество полицейских.

«В 20-х числах марта, после получения вакцины, приступили к вакцинированию наших сотрудников. На сегодняшний день прививку получили 1746 человек. Это 53% от личного состава, - говорит Кайрат Нуртазенов. — Нами был разработан график, совместно с областным управлением здравоохранения, по прохождению вакцинации подразделениями полиции. Списки направлены в центральные районные больницы и поликлиники городов области».

В первую очередь, вакцинируются наружные службы, которые непосредственно контактируют с населением и подвержены риску заражения. Среди них участковые инспектора, сотрудники ювенальной полиции, патрульные полицейские. Перед вакцинацией медицинские работники проводят обязательный осмотр.

Сотрудники, имеющие противопоказания, не допускаются к вакцинации, то есть получают медотвод. В настоящее время 144 полицейских имеют медотвод по медицинским показателям.

Сотрудник роты патрульной полиции ДП области Берик Абельдинов также в числе первых, получивших прививку от КВИ.

«После медобследования получил вакцину. Самочувствие нормальное. Нахожусь на рабочем месте. Считаю, что вакцинация в скором времени позволит всем нам вернуться в привычный ритм жизни, без каких-либо ограничений. Поэтому всем необходимо понимать, что вакцинация это первый и самый главный шаг на пути к победе над пандемией COVID-19», - отметил Берик Абельдинов.