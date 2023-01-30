Более половины избирателей намерены пойти на парламентские выборы 19 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Исследовательcкий институт «Общественное мнение» провел телефонный опрос среди избирателей, чтобы узнать об их явке на парламентские выборы. Более половины из них ответили, что намерены пойти на парламентские выборы 19 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Опрос проводился исследовательским институтом «Общественное мнение» 25-28 января этого года. Согласно замеру, уровень потенциальной избирательной явки на парламентские выборы 19 марта 2023 года составил 53,3%. Это общая доля тех, кто твердо намерен голосовать (39%) и скорее всего будет голосовать (14,3%).

«Этот уровень электоральной явки в целом одинаков во всех группах, независимо от пола, возраста и материального положения. Вопрос респондентам задавался следующим образом: «Если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, Вы бы приняли в них участие?» В совокупности 34,6% респондентов .ответили, что скорее не будут (11,5%) и не намерены (23,1%) голосовать. Доля неопределившихся – 12,1%», - говорится в сообщении института.

Опрос был проведен с официального разрешения ЦИК.