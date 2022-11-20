Более половины избирателей Казахстана проголосовали на выборах

20 Ноября 2022, 14:11

20 Ноября 2022, 14:11

Более половины избирателей Казахстана проголосовали на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина сообщила о явке казахстанцев на выборы Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным областных комиссий и городов республиканского значения, по состоянию на 14:05 20 ноября бюллетени получили 51,16% от общего количества граждан, включенных в списки», - сообщила Сабила Мустафина на брифинге в ЦИК.

В том числе:

1. по Абайской области – 69,32%

2. по Акмолинской области –51,04%

3. по Актюбинской области – 53,21%

4. по Алматинской области – 40,85%

5. по Атырауской области – 52,56%

6. по Западно-Казахстанской области – 43,85%

7. по Жамбылской области – 52,74%

8. по Жетисуской области– 52,17%

9. по Карагандинской области – 53,75%

10. по Костанайской области – 53,15%

11. по Кызылординской области – 59,18%

12. по Мангистауской области – 53,40%

13. по Павлодарской области – 52,55%

14. по Северо-Казахстанской области – 53,10%

15. по Туркестанский области – 76,61%

16. по Улытауской области – 68,32%

17. по Восточно-Казахстанской области – 52,99%

18. по Астане – 39,79%

19. по Алматы – 24,17%

20. по Шымкенту – 51,69%

В Казахстане с 07:00 началась процедура голосования на выборах Президента страны.

К голосованию приступили все 10033 участка по стране и 17 участков при представительствах РК в 16 иностранных государствах. 51 участок за рубежом откроется с учетом разницы часовых поясов. В настоящее время голосование проходит на 10050 избирательных участках.