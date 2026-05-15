Более половины казахстанских семей не имеют возможности делать накопления — опрос КИОР

Одним из главных источников напряженности в современной казахстанской семье остаются финансовые трудности. Об этом свидетельствуют результаты исследования Казахстанского института общественного развития за 2020–2024 годы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно данным опроса, у 20,5% семей в Казахстане деньги вызывают напряженность, у 16,4% — разногласия, у 9,5% — открытые конфликты. В семьях с несовершеннолетними детьми денежные проблемы особенно сильно влияют на отношения.

Среди других устойчивых причин напряженности — вмешательство родителей, ценностные разногласия между супругами и различные формы зависимого поведения.

По данным исследования КИОР 2024 года, 24,1% казахстанцев знают о вредных привычках и зависимостях в знакомых им семьях. Их главными последствиями чаще всего называют финансовые трудности и рост долгов (46,7%), агрессию и насилие (33,1%), снижение доверия между членами семьи (31,3%) и напряженность в отношениях (23,2%).

Также отмечается, что вмешательство родителей и расширенной семьи более характерно для южных и сельских регионов. В городах чаще проявляются конфликты, связанные с личными границами, занятостью, карьерой и распределением ролей.

Вместе с тем, исследование показывает, что современная казахстанская семья все чаще живет в режиме адаптации к финансовым ограничениям. По данным 2024 года, 50,3% семей не имеют возможности делать накопления: их доходов хватает только на базовые расходы. При этом 73,7% в той или иной мере ведут домашнюю бухгалтерию.

Одновременно остается высоким уровень закредитованности казахстанцев: 50% семей имеют активные кредиты, 52,4% брали товары в рассрочку, а у части заемщиков есть просроченные платежи.