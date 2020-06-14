Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 25 °С
USD 403.38 EUR 456.67
RUB 5.80 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более одной тысячи выпускников вузов Атырауской области направят на молодежную практику

14 Июня 2020 09:50
Поделиться:
Более одной тысячи выпускников вузов Атырауской области направят на молодежную практику

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Вузы Атырауской области в этом году выпустят более трех тысяч специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Выбор профессии: в Минобразования дали рекомендации абитуриентам
Перечень международных сертификатов дополнен IELTS INDICATOR и Duolingo English Test Первый юбилей Назарбаев Университета: более 4 600 выпускников за 10 лет ЕНТ в Нур-Султане пройдет на базе трех университетов

«В этом году три высших учебных заведения области окончили более трех тысяч студентов. Выпускники прошли обучение на 11 факультетах по 79 специальностям. На молодежную практику, реализуемую в рамках третьего направления Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек», в этом году планируется направить 1 140 человек. По словам специалистов, такие практические мероприятия развивают способности молодых людей. Для получения направления на молодежную практику в обязательном порядке необходимо зарегистрироваться в качестве безработного по месту жительства. При себе иметь удостоверение личности и документ об образовании. Затем мы найдем обратившимся работу согласно полученной ими профессии», - пояснили в областном управлении координации занятости и социальной помощи.

В ведомстве сообщили, что с начала года на молодежную практику направлено 240 молодых людей из числа обратившихся в центры занятости. А в прошлом году их было 1 325 человек, из них 60% трудоустроены на постоянные рабочие места. Это говорит о том, что данный проект дает положительные результаты в регионе.

Стоит отметить, что в области, помимо трех вузов, имеется 8 частных и 17 государственных колледжей. В этом году 25 средних профессиональных учебных заведений оканчивают более 4 тысяч учащихся.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Образование   #Вузы   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив