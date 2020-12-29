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Более одной тысячи особенных детей получат новогодние подарки от сотрудников Минтруда

29 Декабря 2020, 16:18
Более одной тысячи особенных детей получат новогодние подарки от сотрудников Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках благотворительной акции «Письма Деду Морозу» сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения РК собрали средства, на которые приобрели новогодние подарочные наборы для 1 105 детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Благотворительная акция по вручению подарков продлится с 24 по 30 декабря текущего года.

В этот период сотрудники МТСЗН посетят Фонд семей, воспитывающих детей с инвалидностью «Бақытты шанырақ» в городе Нур-Султане. Всего на попечении фонда сегодня находятся 330 детей из 310 семей. Всем им вручат новогодние сладкие подарки от коллектива министерства.

Кроме того, новогодние подарки в виде игрушек и сладких наборов получат дети, больные лейкозом, во всех регионах страны. На сегодняшний день в Казахстане проживают 775 детей в возрасте до 16 лет с вышеуказанным заболеванием.

Таким образом, в преддверии новогодних праздников каждый сотрудник коллектива Минтруда РК за счет собственных средств внес вклад в то, чтобы создать праздничную атмосферу для казахстанцев, нуждающихся в социальной поддержке.


Благотворительность   Социальная поддержка   Минтруда РК   Дата   Общество   Молодежь  
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