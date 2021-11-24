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Более одной тысячи единиц медоборудования приобретено благодаря программе Nur Otan

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
24 Ноября 2021, 14:15
Более одной тысячи единиц медоборудования приобретено благодаря программе Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проделанной в рамках Предвыборной программы партии Nur Otan работе рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках второго направления «Интеллектуальная, здоровая и бережливая нация» исполнено 15 мероприятий. Приобретено 1010 единиц медицинского оборудования для районных больниц, в том числе родильных домов», - сообщил Аскар Мамин на расширенном заседании политсовета партии Nur Otan.

По его словам, в каждом регионе обеспечен необходимый (двухмесячный) резерв лекарственных средств, изделий медицинского назначения, а также повышен уровень оснащенности медицинским оборудованием.

«С учётом новых вызовов и возможностей в рамках третьего направления «Устойчивое развитие экономики и регионов» исполнено 40 мероприятий, ориентированных на формирование класса сильных предпринимателей, повышение занятости и доходов населения, развитие городов и сёл», - отметил Премьер.

«В рамках целевого привлечения инвестиций сформирован пул из более 3 тысяч проектов на сумму 45 трлн тенге. В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей через механизм форвардного закупа законтрактовано 770 тысяч тонн сельхозпродукции», - добавил А. Мамин.

Премьер-министр РК   Нур Отан   Здравоохранение   Аскар Мамин  
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