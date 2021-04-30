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    14:01, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Более одной тонны рыбы изъяли у браконьеров в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест-2021». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Цель - профилактика и выявление правонарушений и экологических преступлений, связанных с незаконной добычей, перевозкой и реализацией рыб и рыбных ресурсов.

    «За 13 дней операции в ВКО выявлено 160 правонарушений незаконной добычи рыбных ресурсов. В отношении 154 лиц наложены административные штрафы на общую сумму более двух миллионов тенге, из них взыскано больше 1 200 000 тенге», – рассказали в полиции. Всего же за время проведения ОПМ «Нерест» полицейскими изъяты у правонарушителей больше одной тонны рыбы, 3000 метров сетей из синтетического моноволокна.
    За нарушение норм и правил добычи рыбы предусмотрена не только административная (статья 383 КоАП РК ), но и уголовная ответственность (статья 335 УК РК).
    Кроме того, полицейские зарегистрировали три факта нарушения по незаконной добыче рыбных ресурсов, и выявлено три факта незаконной перевозки рыбных ресурсов.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Экология
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