Более одной тонны рыбы изъяли у браконьеров в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест-2021». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Цель - профилактика и выявление правонарушений и экологических преступлений, связанных с незаконной добычей, перевозкой и реализацией рыб и рыбных ресурсов.

«За 13 дней операции в ВКО выявлено 160 правонарушений незаконной добычи рыбных ресурсов. В отношении 154 лиц наложены административные штрафы на общую сумму более двух миллионов тенге, из них взыскано больше 1 200 000 тенге», – рассказали в полиции. Всего же за время проведения ОПМ «Нерест» полицейскими изъяты у правонарушителей больше одной тонны рыбы, 3000 метров сетей из синтетического моноволокна.

За нарушение норм и правил добычи рыбы предусмотрена не только административная (статья 383 КоАП РК ), но и уголовная ответственность (статья 335 УК РК).

Кроме того, полицейские зарегистрировали три факта нарушения по незаконной добыче рыбных ресурсов, и выявлено три факта незаконной перевозки рыбных ресурсов.

