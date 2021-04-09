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Более одного трлн тенге пенсионных накоплений использовали казахстанцы

Автор:  
Данияр Дауталиев
9 Апреля 2021, 12:27
Более одного трлн тенге пенсионных накоплений использовали казахстанцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Более одного триллиона тенге пенсионных накоплений использовали казахстанцы на альтернативные цели и передали управляющим компаниям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) по состоянию на 8 апреля на спецсчета казахстанцев, открытых в банках- уполномоченных операторах, а также управляющим инвестиционным портфелем из ЕНПФ поступило более 1,031 трлн тенге.

«1,02 трлн тенге вкладчики и получатели ЕНПФ используют на улучшение жилищных условий. При этом, согласно заявкам вкладчиков(получателей), поступивших в ЕНПФ от уполномоченных операторов, порядка 33,5% полученных сумм планируется направить на приобретение жилья без ипотеки (полный выкуп), порядка 30% - на погашение задолженности по ипотечному займу, в том числе в рамках финансирования исламским банком (частичное или полное), более 23 % сумм направляются на уступку близким родственникам», - сообщили в пресс-службе фонда.

Средняя сумма выплат, поступившая на специальные счета вкладчиков, составляет более 5 млн тенге. Наибольшее количество исполненных заявлений у жителей Мангистауской области (18%), далее следуют Алматы (17,13 %) и Нур-Султан (13,8%).

На лечение казахстанцы уже получили более 3,5 млрд тенге. В среднем по одному заявлению на лечение переводится порядка одного млн тенге пенсионных накоплений. Больше всего поступивших заявлений исполнено в Алматы (20,9%), Нур-Султане (17,5%) и Атырауской области (8,05%).

Управляющим инвестиционным портфелем переведено порядка 2,3 млрд тенге пенсионных активов. Исполнено 947 заявлений из 1265 поступивших. Средняя сумма перевода УИП составляет порядка 2,4 млн тенге.


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