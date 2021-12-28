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Более одного трлн тенге инвестиций привлек Нур-Султан в 2021 году

28 Декабря 2021 21:12
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Более одного трлн тенге инвестиций привлек Нур-Султан в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько инвестиций привлекла столица и какую поддержку оказывают городским предпринимателям? В Управлении по инвестициям и развития предпринимательства столицы подвели итоги и рассказали о росте основных показателей за уходящий 2021 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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По итогам 11 месяцев текущего года основные показатели управления превысили один трлн тенге, а объем инвестиций в основной капитал составил более одного трлн тенге с ростом на 5,8%.

Отмечается также увеличение объема промышленной продукции на 14%. В обрабатывающей промышленности произведено продукции на сумму 1,1 млрд тенге. К слову, в столице основными отраслями обрабатывающей промышленности являются: металлургия, машиностроение, производство прочей не металлической минеральной продукции и напитков, продуктов питания.

При этом объем розничного товарооборота составил 1 312 млрд тенге, что превысило показатели 2020 года на 7,7%.

В управлении также подчеркнули, что, несмотря на карантинные ограничения, количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 13% и составило 161 622. Численность занятых в сфере МСБ за январь-июнь текущего года соответственно выросла до 401,1 тыс человек (на 11,9%). В свою очередь, рост субъектов МСБ повлек за собой увеличение выпускаемой продукции на 3 981,7 млрд тенге.

Стоит отметить, что в соответствии с поручениями Послания Главы государства народу Казахстана в столице реализуется ряд госпрограмм поддержки предпринимательства.

«В рамках реализуемых государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса одобрено свыше 1 700 проектов на сумму инвестиции 89 млрд.тенге. В 2022 году планируется сохранить темпы роста по основным показателям в сфере МСБ. Этому поспособствует принятый в октябре текущего года Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы», - говорится в сообщении ведомства.

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#Инвестпроекты   #Нур-Султан  
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