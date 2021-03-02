Более одного млрд тенге компенсировали за комуслуги малообеспеченным семьям в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о механизме и положениях компенсации за комуслуги определенным слоям населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках государственной поддержки малообеспеченных семей (граждан) согласно пункту 4 статьи 97 Закона «О жилищных отношениях» принимаются необходимые меры по оказанию им жилищной помощи при оплате потребления коммунальных услуг. Размер и порядок оказания жилищной помощи определяются местными представительными органами городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения на основании правил предоставления жилищной помощи (пункт 5 статьи 97 Закона «О жилищных отношениях»)», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, местные исполнительные органы городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения оказывают жилищную помощь за счет средств местного бюджета (подпункт 12 пункта 2 статьи 10-3 Закона «О жилищных отношениях»).

«Порядок назначения жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам) регламентирован Правилами предоставления жилищной помощи (постановление Правительства от 30 декабря 2009 года № 2314). По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, размер оказанной местными исполнительными органами малообеспеченным семьям (гражданам) жилищной помощи за 2020 год составил более 1 млрд тенге», - заключил Р. Скляр.