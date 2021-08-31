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    18:36, 30 Август 2021 | GMT +6

    Более одного млн доз вакцин против КВИ введено подросткам в Пекине

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Более одного миллиона доз вакцин против COVID-19 введено молодым людям в возрасте от 12 до 17 лет в столице КНР. Об этом сообщает администрация Пекина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По состоянию на 29 августа 2021 года в Пекине введено более 39 млн доз вакцин против коронавируса, из которых 1 млн доз введено молодым людям в возрасте от 12 до 17 лет. Всего в китайской столице привито 20,18 млн человек, из них 18,98 млн человек прошли полный курс вакцинации. Общая доля полностью привитых жителей Пекина в настоящий момент составляет 95,56% всего населения столицы в возрасте от 18 лет и старше.

    Как ранее отмечали представители Госкомитета по делам здравоохранения КНР и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, в стране продолжат работу по вакцинации молодежи в возрасте от 12 до 17 лет, поскольку вакцинация детей и подростков является неотъемлемой частью процесса формирования коллективного иммунитета.

    Согласно официальным данным, по состоянию на минувшее воскресенье в материковом Китае введено свыше 2,04 млрд доз вакцин от коронавируса.

    Напомним, число сделанных в материковом Китае прививок от коронавируса превысило 2 млрд.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Вакцинация Китай Мировые новости
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