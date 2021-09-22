Более одного миллиона тонн урожая планируют собрать в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области началась уборка стратегически важных культур сахарной свеклы, кукурузы и риса. В этом году крестьяне Жетысу увеличили посевные площади на 3,7 тысячи гектаров до 972,2 тысячи гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Посевные площади под зерновые составляют 485,4 тысячи га, кукурузы - 95,8 тысячи га, риса - 8,2 тысячи га, сахарной свеклой - 16,1 тысячи га.

Сегодня в некоторых регионах области полным ходом идет уборка урожая. В этом году фермеры ТОО «Этекбаев» города Капшагая засеяли 70 га кукурузы, 27 га сахарной свеклы и 15 га лука на 140 га. Руководитель организации отметил, что получает регулярную поддержку от государства.

«В этом году мы планируем собрать 40 тонн лука и кукурузы. Благодаря государственной поддержке с каждым годом расширяем пашни и увеличиваем ассортимент сельскохозяйственных культур. Наша продукция экспортируется в страны СНГ и Европы», - сказал глава ТОО «Этекбаев» Нурлан Этекбаев.

Кроме того, в этом году в регионе планируется произвести 500 тысяч тонн сладкого корнеплода и более 50 тысяч тонн сахара. Для этого отремонтировано все оборудование и задействовано в уборке 1468 комбайнов, 180 механических молотилок, 263 зернопогрузчика, 203 зерновых молотилки, 164 зерноочистительных машины и 256 мостовых весов.