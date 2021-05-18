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Более одного миллиона тенге выманила мошенница у жителей Кызылорды
18 Мая 2021 14:57
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КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Более одного миллиона тенге выманила аферистка у двух жителей Кызылорды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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Сотрудники криминальной полиции УП города Кызылорды задержали жительницу областного центра. В сентябре прошлого года женщина обещала горожанке помочь приобрести земельный участок и выманила у нее 800 тысяч тенге.
Установлено, что аферистка обманула еще одного кызылординца, пообещав трудоустроить его в учебное заведение за 350 тысяч тенге.
По факту проводится досудебное расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество, совершенное неоднократно«. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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