Более одного миллиона тенге выманила мошенница у жителей Кызылорды

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Более одного миллиона тенге выманила аферистка у двух жителей Кызылорды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники криминальной полиции УП города Кызылорды задержали жительницу областного центра. В сентябре прошлого года женщина обещала горожанке помочь приобрести земельный участок и выманила у нее 800 тысяч тенге.

Установлено, что аферистка обманула еще одного кызылординца, пообещав трудоустроить его в учебное заведение за 350 тысяч тенге.

По факту проводится досудебное расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК «Мошенничество, совершенное неоднократно«. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

