Более одного миллиона человек застраховано в системе ОСМС в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 250 тысяч жителей Восточного Казахстана до сих пор не застраховано в системе обязательного медицинского страхования. Об этом рассказал в ходе пресс-конференции директор филиала Фонда социального медицинского страхования Галымжан Абилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

В регионе подвели итоги первого года внедрения обязательной системы медицинского страхования. Так, в области застрахованы 1,1 млн человек из 1,37 млн проживающих в ВКО.

Более 128 млрд тенге составил уточненный бюджет фонда за 2020 год. На эти средства было пролечено в круглосуточном стационаре около 167 тысяч пациентов, в том числе оказана высокотехнологичная услуга 315 пациентам. Более 65 тысяч пациентов пролечены в рамках стационарозамещающей помощи.

«В связи с внедрением ОСМС для граждан стал доступен ряд услуг бесплатно, за которые ранее приходилось платить. Заметен рост по услугам на восстановительное лечение и медицинскую реабилитацию, на дорогостоящие консультативно-диагностические услуги. Допустим, компьютерную томографию в 2019 году прошли 6 640 человек, а в 2020 году уже оказано 10,5 тысячи услуг. МРТ в 2019 году – 4 080 услуг, а в 2020-м – 6 843. А также выросло оказание высокотехнологичной медицинской помощи. В 2020 году получили услуги 315 пациентов, рост составил 59%», – сообщил Галымжан Абилов.

Услуги высокотехнологичной медицинской помощи получили развитие в пяти направлениях: кардиологическом, травматологическом, нейрохирургическом, гинекологическом, урологическом. Это значит, что такие сложные операции, как имплантация электронного блока при аритмиях, операции на сердце и сосудах, открытая замена аортального и митрального клапана, коронарное шунтирование, операции на сосудах головного мозга, стентирование сонных артерий, операции при стенозах мочеточника, ревизии тазобедренного, коленного сустава, а также ЭКО, стали доступны бесплатно для застрахованных граждан.

В своем выступлении директор филиала отметил, что на оплату мероприятий, в целях недопущения распространения COVID-19 в стране, на 2020 год по Восточно-Казахстанской области выделено 23 млрд тенге, в том числе на лечение пациентов в стационаре – 8,9 млн тенге, на поощрения – 11,4 млн тенге, на ПЦР-исследования – 2,2 млн тенге.

За прошедший год филиалом фонда заключены договоры со 104 медицинскими организациями, подавшими заявки на планируемые объемы медицинской помощи, из них 42 частных, 62 государственных.

По информации филиала фонда, для удобства граждан проводится работа по предоставлению различных каналов обратной связи. Реализовано и успешно функционирует мобильное приложение Qoldau 24/7, с его помощью каждый может обратиться за консультацией, проверить статус, подать жалобу, получить временный статус страхования.

«Пациенты могут обратиться в кабинет приёма граждан, который организован в филиале фонда по Восточно-Казахстанской области. Статус участия в системе ОСМС на текущий момент возможно определить: с использованием плагина на сайте фонда, через Telegram-бот SaqtandyryBot, через мобильное приложение Qoldau 24/7, на портале egov.kz, через круглосуточный колл-центр фонда 1406», – добавил Галымжан Абилов.